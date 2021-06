Il Milan pesca in Olanda: occhi sul terzino, lo manda Robben

Milan in cerca di un terzino sinistro che possa alternarsi con Theo Hernandez. L’ultima opzione arriva dall’Olanda.

Tra le priorità del mercato estivo del Milan c’è sicuramente l’acquisto di un terzino mancino. Il ruolo da titolare è già coperto da Theo Hernandez, un intoccabile sulla corsia sinistra. Ma vista la lunga stagione che attende i rossoneri, si cerca anche un’alternativa di buon livello.

Lo scorso anno il Milan e mister Pioli hanno adattato spesso Diogo Dalot al ruolo di esterno sinistro, nonostante il giovane portoghese nasca come terzino destro. In vista della nuova annata, i dirigenti del Milan stanno sondando il terreno per un mancino naturale, un elemento di buona tecnica e di prospettiva.

L’ultimo nome arriva dall’Olanda, svelato oggi dalla Gazzetta dello Sport. Un profilo che ancora non è molto noto al grande pubblico internazionale, ma che sembra essere già finito sul taccuino di moltissimi talent-scout ed intermediari.

Il profilo suggerito dal quotidiano sportivo è quello di Gabriel Gudmundsson, terzino sinistro di origine svedese. Gioca nella Eredivisie olandese, precisamente nelle fila del Groningen. Il suo compagno di squadra più celebre è Arjen Robben, tornato lo scorso anno a militare nel club che lo aveva lanciato molti anni addietro.

Gudmundsson è un classe ’99, nato a Malmoe, ovvero la stessa città di origine di Zlatan Ibrahimovic. A prescindere da questa coincidenza, il Milan ha messo gli occhi su questo talento che si è già fatto notare con la Nazionale svedese Under 21 di recente.

Mancino naturale, buona fisicità, si è espresso bene anche in ruoli più offensivi, come esterno offensivo o mezzala. Caratteristiche le sue simili a quelle del belga Alexis Saelemaekers, coetaneo rossonero che però agisce prevalentemente sulla corsia destra.

Il Milan non è il suo club di alto rango ad essersi interessato a Gudmundsson. Sul laterale del Groningen si registra il forte interesse del Napoli, ma anche i sondaggi di Lipsia, Borussia Dortmund e Manchester City. Insomma, mezza Europa sta scoprendo e valutando le qualità dello svedese.