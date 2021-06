Tutti vogliono Leao: nuovo interessamento per il portoghese

Tra i calciatori che potrebbero lasciare il Milan c’è anche Rafael Leao. Sono tante le squadre interessate al calciatore portoghese: club inglesi, francesi e tedeschi sulle sue tracce

Non solo calciomercato in entrata. Il Milan – durante la prossima sessione – potrebbe veder partire alcuni suoi calciatori per far cassa. L’addio di Diego Laxalt è ormai scritto: manca solo l’ufficialità ma l’affare con la DinamoMosca è praticamente definito, con i rossoneri che incasseranno una cifra vicina ai 3/4 milioni di euro.

L’uruguaiano, rientrato dopo il prestito al Celtic, non sarà l’unico a fare le valigie. Si attendono offerte, infatti, anche per Andrea Conti e Mattia Caldara. I due italiani, ex Atalanta, sono reduci da esperienze non proprio esaltanti ed è probabile una loro permanenza in Serie A. Sulle loro tracce c’è il Genoa, pronto a scommetterci.

E’ difficile però che dalla cessione dei due, il Milan possa incassare somme importanti, quelle potrebbero arrivare dall’addio di altri calciatori.

Non è un segreto che Alessio Romagnoli non è sulla lista degli incedibile e per una ventina di milioni potrebbe lasciare il Milan. Stesso discorso per Hauge, per il quale ne servono una quindicina. Discorso a parte, invece, merita Pobega, che il club rossonero potrebbe decidere di girare nuovamente in prestito, se non dovesse convincere Pioli. Addio scritto anche per Samu Castillejo, destinato a far ritorno in Spagna.

Enigma Leao

Il futuro di Rafael Leao è invece ancora un enigma. Sul talento portoghese si inizia ad avere dei dubbi, anche se il desiderio di dargli una nuova possibilità è ancora tanto. E’ chiaro, però, che Leao non dirà addio al Milan per le cifre circolate nei giorni scorsi: Maldini e Massara non lo lasceranno andare per meno di 30 milioni di euro.

L’incontro con Mendes nei giorni scorsi è servito per fare il punto della situazione sul giovane portoghese. Gli interessamenti per l’ex Lille non mancano: come è noto Marsiglia, Wolves ed Everton hanno messo gli occhi su Leao ma non sono gli unici. Come riporta Alessandro Jacobone, anche il Borussia Dortmund sarebbe sulle sue tracce.