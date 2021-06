Di Marzio conferma: “Il Milan potrebbe decidere di puntare sull’attaccante”

Gianluca Di Marzio conferma l’interesse del Milan per il giovane attaccante. I cugini nerazzurri sembrano però essere in vantaggio!

Il Milan sta lavorando sodo per sistemare il reparto d’attacco in vista della prossima stagione. Le notizie riguardanti le condizioni di Zlatan Ibrahimovic non danno alcuna certezza. Lo svedese potrebbe addirittura operarsi al ginocchio quest’estate e ciò non significherebbe nulla di buono per il Milan.

Per tale motivo, Maldini e Massara, molto probabilmente, acquisteranno due attaccanti per Pioli. Come è risaputo, l’obiettivo principale è Olivier Giroud dal Chelsea. La trattativa procede bene tra le parti, ma il Milan è disposto ad acquisire il francese soltanto a parametro zero. Vedremo se la prossima settimana qualcosa potrà sbloccarsi.

L’idea del club rossonero, come dicevamo, è quella di puntare su un terzo attaccante, più giovane e da far sbocciare al Milan. I nomi in lista sono diversi, ma nelle ultime settimane molto rilevante è stata la notizia dell’interesse rossonero per Giacomo Raspadori. Il baby attaccante del Sassuolo ha mostrato grande talento e ottimi margini di crescita. Il Milan lo sa bene, dato che il classe 2000 ha inflitto la fatidica doppietta alla squadra di Pioli nel finale di campionato.

Un interesse che è stato confermato da Gianluca Di Marzio pochi minuti fa a Sky Calciomercato L’Originale. L’esperto di mercato ha detto chiaramente che Raspadori è un’idea concreta di Maldini, nel caso in cui si decidesse di acquistare non una, ma ben due punte. Attenzione, però, all’Inter! Di Marzio ha raccontato che il giovane Giacomo sarebbe la prima scelta dei nerazzurri in caso di addio di Lautaro Martinez. Potrebbe scatenarsi un derby di mercato tra le due società.

L’attaccante è attualmente impegnato con la Nazionale Italiana negli Europei ed è difficile fare previsioni sul suo futuro. È viva anche la probabilità per il baby attaccante azzurro che rimanga al Sassuolo un’altra stagione!