Milan – Cessione Castillejo, parla il DS: “Non siamo interessati”

Il noto direttore sportivo ha parlato a Sky Sport facendo chiarezza su alcune questioni di mercato riguardanti il Milan e il suo esterno Castillejo

Ormai da settimane, diverse fonti affermano che Samuel Castillejo sia il primo giocatore destinato a lasciare il Milan quest’estate. Maldini vuole acquisire un esterno destro di maggiore fisicità e qualità, per questo Samu sembra destinato all’addio ai colori rossoneri.

Il giocatore vorrebbe far ritorno nella sua Spagna, paese nel quale sembrano esserci diverse offerte per lui. Nei giorni scorsi avevamo raccontato di un ipotetico interesse di Espanyol e Siviglia. Ma attenzione, perchè riguardo all’indiscrezione che dava il Siviglia sulle tracce di Castillejo è arrivata una grossa smentita.

Ad esprimersi sulla questione è stato direttamente il rinomato Direttore Sportivo del club andaluso, Monchi.

Monchi: “Non ci interessa Castillejo

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il DS Monchi ha voluto far chiarezza sul presunto interesse del Siviglia per Samu Castillejo. Il dirigente spagnolo ha parlato senza indugi: l’ala destra non interessa affatto al club andaluso: “Sono voci che ho letto in diverse fonti, ma non corrispondono assolutamente alla verità. Abbiamo tanti giocatori in quel ruolo come Ocampos e Alejandro Gomez, e non siamo interessati”.

E a proposito del Papu Gomez, che è stato di recente accostato al Milan, Monchi ci ha tenuto ad affermare che l’argentino non è sul mercato: “A Siviglia, il Papu si è trovato e si sta trovando molto bene. Noi siamo molto contenti del suo rendimento e penso che il suo capitolo qui a Siviglia sia soltanto iniziato”.