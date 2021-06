Dalla Francia – Affascinato dal Milan: 7 milioni per acquistarlo

Secondo il portale francese Foot Mercato.net il giocatore è finito nel mirino dei rossoneri e gradirebbe molto la destinazione.

Arrivano conferme sull’interesse del Milan per il gioiellino del Tolosa, Amine Adli. Soltanto poco fa Sky Sport lo indicava come probabile sostituto del partente Samu Castillejo. A riguardo, anche Foot Mercato scrive dell’interesse dei rossoneri per il calciatore e spiega che il calciatore avrebbe espresso il suo gradimento nei confronti del progetto Milan.

Sempre secondo il portale francese, al momento non ci sarebbe stato ancora nessuna offerta ufficiale da parte della società. Adli ha appena chiuso una stagione da urlo in Ligue 2 con il Tolosa (8 reti e 7 assist all’attivo) e rappresenterebbe un possibile colpo in prospettiva, nonché un ulteriore rinforzo per una squadra che il prossimo anno dovrà giocare anche la Champions League.

Adli, dall’accordo saltato con l’OM alla cifra di mercato

Foot Mercato spiega che il giocatore aveva trovato un accordo con il Marsiglia nello scorso inverno, ma l’operazione non era andata in porto a causa delle richieste eccessive del Tolosa per il suo cartellino. La squadra del presidente Damien Comolli aveva infatti chiesto all’epoca una cifra superiore ai 15 milioni.

La situazione ora è molto diversa: il centrocampista è in scadenza 2022 e il club francese rischia di perderlo a zero tra un anno. Per questo motivo il costo dell’operazione potrebbe aggirarsi sui 7 milioni: una cifra del tutto abbordabile per le casse del club rossonero. Il tutto facilitato dal gradimento del calciatore che non chiude assolutamente a un’esperienza all’estero.