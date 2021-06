Donnarumma al PSG, giovedì visite? | Messaggio criptico di Navas

Donnarumma presto farà le visite mediche e firmerà con il PSG. Intanto Navas fa trapelare la sua scontentezza e potrebbe anche lasciare Parigi.

Il futuro di Gianluigi Donnarumma sarà al Paris Saint Germain, non sembrano esserci più dubbi. Ormai l’accordo economico tra il club parigino e Mino Raiola è stato trovato.

Il portiere campano si trasferirà a parametro zero dal Milan firmando un contratto di cinque anni da circa 12 milioni di euro, bonus inclusi, a stagione. Tutti i dettagli sembrano essere stati sistemati. La Gazzetta dello Sport spiega che potrebbe essere giovedì la giornata delle visite mediche di Gigio per il PSG. Adesso Donnarumma è impegnato all’Europeo e ovviamente il commissario tecnico Roberto Mancini vuole meno distrazioni possibili. Motivo per il quale non va escluso che venga tutto rinviato a dopo la partita contro il Galles, l’ultima della fase a gironi.

Navas scontento dell’arrivo di Donnarumma: via dal PSG?

Il PSG non ha voluto perdere l’occasione di ingaggiare un talento come Donnarumma a parametro zero. Ma questa operazione rende scontento Keylor Navas, il portiere titolare della squadra nelle ultime stagioni. Il rinnovo di contratto firmato a fine aprile sembrava essere una manifestazione di fiducia nei suoi confronti, ma l’ingaggio di Gigio cambia lo scenario.

Navas ieri su Instagram ha pubblicato una frase di Oscar Wilde: «Dona la tua assenza a chi non dà valore alla tua presenza». Un messaggio che lascia intuire la sua delusione per la decisione presta dal Paris Saint Germain. Non si sente sufficientemente apprezzato e a questo punto non è neanche escluso che possa lasciare Parigi.

Il quotidiano Marca riporta che il PSG è disponibile a trattare la cessione del 34enne portiere costaricano. Si attendono offerte.