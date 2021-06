Sky – Calciomercato Milan, da Castillejo al colpo Adli: le ultime

Il Milan pensa sia ai colpi in entrata che a quelli in uscita. Da Castillejo al giovane Adli per sostituirlo: il punto di Gianluca Di Marzio

Si fanno calde le trattative per i rossoneri. Il Milan potrebbe presentare Tomori la prossima settimana, e anche Brahim Diaz e Tonali sembrano vicini. A un passo anche la riconferma di Diogo Dalot, che ha da poche ore raggiunto l’Europeo. Oltre ai rinnovi e alle riconferme però, in via Aldo Rossi si pensa anche a sfoltire la rosa, e a piazzare qualche colpo in uscita.

Dato ormai in partenza da diversi mesi, Samu Castillejo ha diversi estimatori, soprattutto in Spagna. Il Milan è disposto a liberarsi dello spagnolo, ma dovrà sostituirlo per non rimanere scoperto sulla fascia sinistra. L’intenzione è quella di puntare su giocatori di livello, anche se nelle ultime ore si è fatto il nome di Adli, talento del Tolosa. Anche Laxalt è praticamente con le valige in mano, e dopo le sirene dalla Turchia, sembra aver trovato l’accordo definitivo.

Gianluca Di Marzio, il Milan segue Adli

Sono arrivate le conferme anche da parte di Gianluca Di Marzio, intervenuto questa sera a L’Originale in onda su Sky. L’esperto di calciomercato ha parlato di due colpi in uscita per il Milan, ossia Castillejo e Laxalt. Il primo potrebbe partire destinazione Betis, mentre per Laxalt è già tutto pronto per il suo trasferimento alla Dinamo Mosca.

Per quanto riguarda le entrate, Di Marzio ha fatto il nome di Adli, giovane talento del Tolosa per cui i francesi chiederebbero una cifra vicina ai 7 milioni di euro. L’esterno classe 2000 potrebbe arrivare per sostituire proprio Castillejo.