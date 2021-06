Barcellona, accordo fatto: arriva un altro parametro zero

Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Sport, l’attaccante olandese sarebbe vicinissimo a vestire la maglia blaugrana.

Memphis Depay è ormai a un passo dal Barcellona. Niente da fare quindi per la Juventus che negli ultimi giorni aveva tentato di inserirsi nella corsa all’ala del Lione e della nazionale Orange. A riportarlo è il quotidiano spagnolo Sport che scrive: “Ha detto sì al Barca, è solo questione di ore e di avvocati”. Il calciatore era stato vicino ai catalani anche nelle ultime due sessioni di mercato.

Secondo quanto riferisce calciomercato.com, il contratto che firmerà il classe 1994 sarà un biennale con opzione per il terzo anno a 5 milioni di euro netti a stagione. L’ufficialità è attesa a giorni, forse anche nel giro delle prossime ore. Il Barcellona mette quindi a segno il suo secondo colpo a parametro zero dopo il Kun Aguero. Un messaggio importante per convincere Leo Messi a rimanere ancora in blaugrana.