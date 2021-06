L’Anderlecht fissa il prezzo per Albert Sambi Lokonga. Servono 20 milioni di euro per lasciare andare il centrocampista. Sul giocatore si registra il forte interesse dell’Arsenal. Il Milan è avvertito

Il centrocampo del Milan della prossima stagione ripartirà certamente da Franck Kessie e Ismael Bennacer. Al fianco dell’ivoriano e dell’algerino ci saranno altri due mediani: Stefano Pioli non ha cambiato idea e anche per la nuova annata serviranno quattro mediani.

Il terzo, salvo sorprese, sarà Sandro Tonali. Come raccontato, Milan e Brescia stanno ancora trattando per trovare l’intesa totale per il riscatto ma la volontà delle tre parti è di trovare un’intesa il prima possibile. Serve uno sconto di una decina di milioni, rispetto a quanto concordato la scorsa estate, e l’inserimento di 1/2 elementi della Primavera rossonera nella trattativa. Non sembrano esserci problemi per quanto riguarda Olzer ma potrebbe rientrare, nell’affare, anche Lorenzo Colombo. Il Milan, però, non vorrebbe perdere il controllo sull’attaccante. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni o se i rossoneri saranno costretti ad acquistare due centrocampisti.

Concorrenza per Lokonga

Nella lunga lista di Paolo Maldini e Frederic Massara c’è anche Albert Sambi Lokonga. Il giovane calciatore dell’Anderlecht piace da parecchio tempo ma la concorrenza non manca. I rossoneri, al momento non hanno mosso passi concreti per il giocatore, contrariamente a quanto fatto dall’Arsenal. Secondo l’ESPN, i Gunners avrebbero offerto al club belga 15 milioni di euro. Lokonga sarebbe stato individuato per sostituire il partente Xhaka, destinato a sbarcare in Italia per vestire la maglia della Roma.

L’Anderlecht però avrebbe rispedito al mittente l’offerta e chiedendo ben 20 milioni. Anche il Milan, dunque, è avvisato se mai dovesse decidere di far sul serio per il giocatore.

In Casa Milan – per quanto riguarda il discorso centrocampo – andrà monitorata la situazione legata a Tommaso Pobega. Il giovane canterano ha fatto davvero bene con la maglia dello Spezia e merita un’opportunità. Il calciatore verrà valutato a Milanello e sarà Stefano Pioli a decidere se tenerlo in rosa o meno. Non è da escludere dunque una nuova cessione in prestito.