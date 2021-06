Frey: “Maignan ha carattere ed è esplosivo. Sono curioso”

Sebastian Frey – intervenuto ai microfoni di Sky Sport – ha parlato di Mike Maignan. Acquisto promosso dall’ex Inter. Ecco le sue parole sul nuovo portiere del Milan

Oggi di fatto il Milan ha messo a segno il secondo colpo. Manca solo l’ufficialità ma lo scambio di documenti con il Chelsea certifica la chiusura dell’affare e l’acquisto a titolo definitivo di Fikayo Tomori, per una cifra di poco superiore ai 28 milioni di euro.

Il primo arrivo – dopo la chiusura del campionato, però, è stato Mike Maignan. Maldini e Massara hanno deciso di chiudere subito il tormentone Donnarumma, mettendo fine alla trattativa e acquistando l’estremo difensore francese per 13 milioni di euro più bonus.

Sarà dunque l’ex Lille, oggi impegnato con la Nazionale di Deschamps agli Europei, a difendere i pali del Milan nella prossima stagione.

Le parole di Frey

Sebastian Frey, che conosce bene la Serie A, per averci giocato, ha promosso l’acquisto di Maignan: “E’ stato eletto miglior portiere della Ligue 1, ha fatto una grande stagione – ammette l’ex Inter e Parma ai microfoni di Sky Sport -. Mi piace, ha grande personalità. Dopo l’addio al PSG, si è rimesso in gioco e ha espresso tutte le sue qualità. Secondo me potrà fare molto bene al Milan, ha carattere ed è molto esplosivo. Sono curioso di vederlo in Italia, è il secondo portiere francese che arriva in una squadra di Serie A importante. Gli auguro di fare bene”.