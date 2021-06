Milan, Castillejo ai saluti: scelta la destinazione

Uno dei primi rossoneri a fare le valigie sarà Samuel Castillejo, che sembra già destinato a tornare nella propria patria.

I media nazionali ed internazionali parlano spesso dei possibili colpi del Milan in entrata. Il club rossonero ha sicuramente bisogno di almeno 2-3 innesti importanti e mirati per poter risultare ancora più competitivo nella prossima stagione.

Ma non è affatto secondario il mercato in uscita del Milan. Urgono anche alcune cessioni onerose, che possono essere utili sia a sfoltire una rosa fin troppo corposa, sia a ricavare introiti da reinvestire poi su altri obiettivi. Oltre ai casi di Donnarumma e Calhanoglu, prossimi alla scadenza contrattuali, vi sono anche altre situazioni da mettere a posto.

Uno dei primi elementi della rosa a lasciare Milanello dovrebbe essere Samu Castillejo. Tutti gli indizi portano lo spagnolo all’addio in estate. Il numero 7 non ha mai convinto fin troppo l’ambiente e viene da una stagione, l’ultima, ancora meno brillante delle precedenti.

Betis Siviglia in pole per Castillejo

Il Milan in effetti avrebbe già deciso. Via Castillejo per fare posto ad un esterno offensivo di maggior qualità e concretezza. Il sogno è Hakim Ziyech del Chelsea, ma va trovata una formula non facile per il suo trasferimento. L’alternativa è il giovane Amine Adli del Tolosa.

Intanto Castillejo sembra aver scelto la sua prossima destinazione. Una cosa è sicura: tornerà in Spagna, a mettersi in mostra nella Liga iberica dove ha comunque lasciato ottimi ricordi. Nelle ultime settimane si è parlato di proposte dall’Espanyol o di un nostalgico ritorno al Villarreal.

Ma in realtà il club in pole è il Betis Siviglia. La società andalusa è arrivata al sesto posto in classifica e disputerà l’Europa League. Inoltre ha bisogno di un esterno destro offensivo, visto che il capitano Joaquin, vera e propria leggenda Betis, compirà a breve 40 anni.

Castillejo sembra attratto dalla soluzione Betis, ma va ancora trovato un accordo con il Milan. I rossoneri puntano a cedere il classe ’95 a titolo definitivo, per una cifra intorno ai 10 milioni di euro. Ma non è da escludere che arrivi il via libera al prestito con diritto/obbligo di riscatto.