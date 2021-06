Calciomercato Milan

Il Milan nel ruolo di trequartista ha idee chiare, ma deve tenere pronte opzioni B. Potrebbe non esserlo De Ketelaere, sul quale c’è l’Atalanta in pressing.

Il Milan ha appena riscattato Fikayo Tomori dal Chelsea, ma ha ancora tante operazioni in entrata e in uscita da effettuare. Paolo Maldini e Frederic Massara vogliono completare la squadra al meglio in vista della prossima stagione, nella quale Stefano Pioli dovrà affrontare anche la Champions League.

Tra i nomi circolati in queste settimane c’è quello di Charles De Ketelaere, 20enne trequartista belga. Non risulta una trattativa al momento, perché nel ruolo il club sta cercando di confermare sia Hakan Calhanoglu che Brahim Diaz, ma lui è tra i giovani talenti seguiti dagli osservatori rossoneri durante l’ultima stagione.

Leggi anche:

De Ketelaere può finire all’Atalanta

De Ketelaere milita nel Club Bruges e nell’ultima stagione ha collezionato 46 presenze totali con 5 gol e 8 assist. Un ottimo rendimento quello del giovane centrocampista belga, messo nel mirino da diverse squadre europee.

Nonostante le indiscrezioni sul Milan e altri club, oggi il Corriere dello Sport dà l’Atalanta in forte pressing per cercare di assicurarsi il giocatore. Il Club Bruges chiede 10 milioni di euro, il club bergamasco spera di spendere meno e magari di inserire dei bonus per limitare la spesa immediata. Comunque l’intenzione è quella di fare in fretta per evitare l’inserimento di altre società.

De Ketelaere può essere il giusto profilo per sostituire Josip Ilicic, che lascerà certamente l’Atalanta ma che non ha ancora una destinazione. Lo sloveno era stato accostato pure al Milan, che però non ha mai fatto sul serio e ha altre priorità in quel ruolo ad oggi.