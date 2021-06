ML – Infortunio Ibrahimovic: i tempi di recupero stimati

Zlatan Ibrahimovic è stato operato al ginocchio nella giornata di oggi. Arrivano notizie sui tempi di recupero stimati per lo svedese

Non una bella notizia quella arrivata negli ultimi minuti. Zlatan Ibrahimovic, che si era recato oggi a Roma per un consulto medico al ginocchio, è stato sottoposto ad un intervento di artroscopia. Un fatto che sta a dimostrare come la terapia conservativa al ginocchio sinistro infortunato non ha avuto gli effetti sperati.

Lo svedese è stato operato all’UPMC Salvator Mundi International Hospital di Roma dai chirurghi Volker Musahl e Fabrizio Margheritini. A riferirlo è il Milan attraverso un comunicato ufficiale. Adesso l’attaccante comincerà subito il percorso riabilitativo. È chiaro che il club rossonero, forte delle condizioni di Zlatan Ibrahimovic, dovrà subito tutelarsi con il mercato e operare con decisione nel reparto d’attacco. Il nome in pole è quello di Olivier Giroud. Probabilmente, adesso, il Milan vorrà accelerare i tempi di conclusione dell’affare.

Nel frattempo, ci arrivano novità sui tempi di recupero per lo svedese. Secondo le informazioni raccolte da MilanLive.it, il percorso riabilitativo di Zlatan dovrebbe avere una durata di quattro settimane per tornare a correre e di otto per tornare a giocare. Quindi, per metà agosto lo svedese potrebbe tornare in campo. Auguriamo ad Ibrahimovic una celere guarigione.