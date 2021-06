Calciomercato Milan, una pista si complica: concorrenza dalla Serie A

Dopo che il calciatore era stato accostato al Milan nelle scorse ore, arrivano conferme dell’interessamento per l’attaccante da parte di un club di Serie A

E’ stato fortemente accostato al Milan nelle ultime ore. Da quanto si apprende infatti, gli agenti di Sasa Kalajdzic nella giornata di martedì 15 giugno, si trovavano a Casa Milan, e in quell’occasione hanno incontrato i vertici della dirigenza rossonera. Durante l’incontro, pare che gli agenti abbiano proposto il giovane al Milan, vista la sua voglia di esplodere definitivamente in una grande squadra, dopo l’ottima stagione allo Stoccarda.

Al momento la punta austriaca è impegnato negli Europei con la sua nazionale. Nonostante non sia ancora andato a segno, sta giocando regolarmente da titolare, e potrebbe qualificarsi agli ottavi in caso di vittoria contro l’Ucraina. Le sue buone prestazioni in Bundesliga – 17 gol e 6 assist in 36 presenze – hanno attirato diverse pretendenti alla sua porta, ed è di poche ore la notizia di una forte concorrente, oltre che dall’estero anche dalla Serie A.

Sasa Kalajdzic: anche la Roma su di lui

Ci sarebbe anche la Roma su Sasa Kalajdzic. Lo riferisce calciomercato.it, che ha parlato di un interessamento della Roma che va avanti ormai da mesi. I giallorossi, che nella prossima stagione dovranno rivoluzionare il reparto offensivo, stanno valutando il possibile acquisto del nazionale austriaco. Come è noto la valutazione del giocatore, dopo le ottime prestazioni dell’ultima stagione, si aggira intorno ai 20/25 milioni di euro.

Una cifra forse troppo alta al momento, anche se il Milan aveva già seguito l’attaccante nel corso dell’ultimo campionato tedesco. I rossoneri, da quanto è emerso in queste settimane però, dovrebbero puntare su altri obietti ossia Olivier Giroud del Chelsea. Inoltre si è parlato anche di Dzeko nelle ultime settimane, ma al momento rimane un’alternativa e anche più costosa del francese. Inoltre la pista si complica con l’inserimento della squadra di Mourinho interessata, così come sono interessati Lipsia e diversi club della Premier League.