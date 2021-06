Diego Lopez: “Il Milan deve tenere Tonali. Farà una grande carriera”

L’ex portiere dei rossoneri ha parlato a TMW di Sandro Tonali e del possibile riscatto del Milan. Lo spagnolo è sicuro sulla scelta che debba fare la società.

L’ex portiere rossonero Diego Lopez è intervenuto ai microfoni di TMW per parlare di Milan. Lo spagnolo, ora all’Espanyol, si è spresso in questi termini su Sandro Tonali: “Quando un calciatore va da una squadra minore ad una big può pagare il cambio. Farà sicuramente una grande carriera. Non so se al Milan o da un’altra parte. Deve trovare continuità, non è semplice. Il Milan deve tenerlo”.

Lopez ha grande fiducia nel centrocampista 21enne, la cui trattativa per il riscatto dal Brescia è ancora in fase di stallo. La sensazione dell’estremo difensore è che la società rossonera debba fare uno sforzo economico e trattenere il giocatore, con la possibilità di ritrovarsi un fuoriclasse in futuro.