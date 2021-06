Ora è ufficiale: Depay firma con il Barcellona

Con una nota ufficiale sul proprio sito, il Barcellona ufficializza l’arrivo dell’ala olandese Memphis Depay.

Adesso è ufficiale. Il Barcellona ha ufficializzato anche Memphis Depay e lo ha fatto sul proprio sito anticipale. I blaugrana sono scatenati in questa prima fase di mercato. Dopo l’ex City Sergio Aguero i catalani hanno messo a segno un altro colpo da novanta a parametro zero. Depay e Aguero non sono gli unici colpi del Barca fino ad ora. Per convincere Leo Messi a restare la dirigenza ha chiuso l’arrivo del difensore Eric Garcia, sempre dal City, e il riscatto di Emerson Royal dal Betis.

Questo il comunicato ufficiale del Barcellona: “FC Barcellona e Memphis Depay hanno raggiunto un accordo per unirsi al club blaugrana una volta che il contratto con l’Olympique Lione sia terminato. Il giocatore firmerà un contratto fino alla stagione 2022/2023″. L’esterno olandese sta disputando un europeo da protagonista e al termine dell’avventura comincerà la nuova esperienza con gli spagnoli.