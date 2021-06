Non solo Brahim Diaz: contatti Milan-Real Madrid per un altro giocatore

Il Milan spera di riuscire a tenere Diogo Dalot, ne sta discutendo con il Manchester United. Ma nel frattempo dialoga anche col Real Madrid per Odriozola.

Il Milan ha due titolari nelle fasce difensive, ma vuole garantirsi anche due buone alternative a Davide Calabria e Theo Hernandez.

Per quanto riguarda la fascia destra, l’obiettivo è quello di confermare Diogo Dalot. Ci sono contatti con il Manchester United per tenere il terzino portoghese con la formula del prestito, ma inserendo stavolta un diritto di riscatto per poter eventualmente comprare il cartellino.

Leggi anche:

Milan, idea Odriozola se Dalot non resta

Qualora la trattativa non dovesse concludersi positivamente, il Milan avrebbe già pronta un’alternativa nel ruolo. Come riportato da Sky Sport, c’è l’idea Alvaro Odriozola. Il terzino classe 1995 è in uscita dal Real Madrid, club con il quale la società rossonera ha già avuto dei contatti per sondare questa pista oltre che per cercare di chiudere a breve per la conferma di Brahim Diaz.

Per quanto riguarda la fascia sinistra, il profilo preferito è sempre Junior Firpo. Anche in questo caso il Milan vorrebbe fare l’operazione in prestito con diritto di riscatto. Tuttavia, al momento, il Barcellona non apre a tale formula perché vorrebbe monetizzare dalla cessione del terzino ex Betis Siviglia. Paolo Maldini e Frederic Massara sperano di trovare un accordo con il Barça, altrimenti dovrà virare su un altro obiettivo.