Calhanoglu, il giornalista turco conferma: “Firma con l’Inter”

Arrivano conferme da più parti riguardo alla prossima firma di Hakan Calhanoglu con l’Inter, anche dalla Turchia.

Il grande tradimento rischia di consumarsi realmente. Da ieri sera è l’argomento di maggiore conversazione in casa Milan: Hakan Calhanoglu avrebbe scelto di lasciare definitivamente il club rossonero, non rinnovando il suo contratto in scadenza.

Ma la cosa più clamorosa è che sta per accordarsi con l’Inter. I nerazzurri si sono inseriti all’improvviso nella corsa al centrocampista turco, appena eliminato da EURO 2020 con la sua nazionale. Offerta da circa 4,5 milioni netti sul piatto e Calhanoglu quasi convinto di accettare.

Un cambio di sponda dei Navigli meneghini che farà sicuramente infuriare i tifosi rossoneri, i quali si aspettavano un destino diverso per Calhanoglu o quanto meno un trasferimento meno clamoroso. Intanto arrivano conferme su questa operazione anche dalla Turchia.

Sul proprio account Twitter un noto cronista turco ha svelato qualche ora fa di aver ricevuto conferme dirette sul prossimo approdo all’Inter di Calhanoglu. Si tratta di Yakup Çinar, cronista del portale sportivo Fanatik ed esperto di calciomercato turco ed internazionale.

Çinar ha fatto sapere di aver parlato con il papà di Calhanoglu, il quale avrebbe rivelato di una firma ormai imminente tra il figlio e l’Inter. Una scelta praticamente fatta, visto che l’ormai ex Milan è rimasto piacevolmente colpito dall’inserimento nerazzurro e dall’offerta più alta di quella dei rossoneri.

🔥🔥🔥 Hakan Çalhanoğlu Galatasaray’in gündeminde yok. Babasi Huseyin Calhanoglu ile konustum. Bir aksilik olmazsa Inter’e imza atacak… — Yakup Çınar (@yakupcinar) June 20, 2021

Nel suo tweet il giornalista turco spiega anche come il Galatasaray non si è mai realmente interessato a Calhanoglu. Il centrocampista classe ’94 ha spesso rivelato di essere un grande tifoso del club di Istanbul e di voler un giorno approdare in giallorosso. Ma non è questo il momento.

“Se non ci saranno intoppi Calhanoglu firmerà a breve con l’Inter” – ha concluso Çinar. Ora non resta che attendere movimenti ufficiali da parte del club nerazzurro.