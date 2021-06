Brahim Diaz, la trattativa continua: il giocatore ha una preferenza

Procedono le negoziazioni tra Milan e Real Madrid per il futuro di Brahim Diaz, che ha una preferenza sulla formula del suo trasferimento.

È noto che il Milan stia cercando di confermare Brahim Diaz anche per la prossima stagione. La trattativa con il Real Madrid è in corso e trapela abbastanza ottimismo sul raggiungimento dell’accordo.

Il fantasista spagnolo ha fatto una buona impressione nella sua annata in maglia rossonera. 7 gol e 4 assist in 39 presenze tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League. Non male per un ragazzo che prima di approdare in Italia non aveva mai avuto così tanto spazio. Restare a Milano sarebbe una soluzione ideale per crescere ulteriormente.

Milan, Brahim Diaz torna solo in prestito secco?

Il Milan spinge per avere Brahim Diaz ancora in prestito, ma inserendo un diritto di riscatto che gli permetta di comprare il cartellino al termine della prossima stagione. Tuttavia, il Real Madrid preferirebbe non perdere il controllo del giocatore e ha richiesto di mettere nell’accordo un diritto di contro-riscatto o una clausola di recompra. Da trovare l’accordo totale su formula e cifre.

E Brahim Diaz cosa pensa? Secondo quanto spiegato da calciomercato.it, il trequartista malagueno preferisce un altro trasferimento in prestito secco. Infatti, non vuole correre il rischio di non poter più fare ritorno al Real Madrid. Sogna ancora di affermarsi con la maglia blanca, quella che ambiva da bambino.

A Brahim Diaz non dispiacerebbe neppure restare direttamente al Real Madrid, però servirebbero delle rassicurazioni da Carlo Ancelotti sul minutaggio che potrà avere nella nuova stagione. Sicuramente più avere più spazio al Milan con Stefano Pioli, allenatore che lo ha valorizzato nell’ultimo anno.

Questa settimana può essere chiave per la trattativa. I club sono in contatto costante e cercheranno di arrivare a un’intesa completa su formula e cifre. Presto conosceremo il destino dell’ex talento del Manchester City.