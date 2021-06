Milan a caccia di un sostituto di Calhanoglu, il cui futuro è all’Inter. Spuntano alcune idee interessanti come van de Beek, Kovacic e Isco.

Il Milan ha detto addio ad Hakan Calhanoglu, che ha deciso di firmare con l’Inter, e deve dunque acquistare un nuovo trequartista. Paolo Maldini e Frederic Massara stanno valutando più profili.

Ovviamente è importante far coincidere le esigenze tecniche con quelle di bilancio. Niente spese eccessive per il club rossonero. Anche se è stata ottenuta la qualificazione alla prossima Champions League, è fondamentale tenere in equilibrio i conti. Si cercano delle occasioni a buon mercato, non è semplice.

Van de Beek e Kovacic idee per il dopo Calhanoglu

Il Milan, già impegnato a confermare Brahim Diaz sulla trequarti, potrebbe parlare con il Real Madrid anche di Daniel Ceballos. L’ex Betis Siviglia è reduce da due stagioni non esaltanti in prestito all’Arsenal ed è in cerca di rilancio. I blancos potrebbero lasciarlo partire sempre in prestito, magari inserendo un diritto di riscatto.

Il Corriere dello Sport aggiunge che in uscita dal Real Madrid potrebbe esserci anche il 29enne Isco, il cui contratto scade a giugno 2022. Non sembra esserci al momento grande possibilità di un rinnovo, a meno che Carlo Ancelotti non decida di spingere per tale soluzione. L’ex Malaga potrebbe lasciare la squadra madrilena.

Attenzione alle occasioni in Premier League. In casa Chelsea il Milan guarda Hakim Ziyech, che ha trovato poco spazio con Thomas Tuchel. Il 28enne marocchino è più un esterno d’attacco, ruolo nel quale i rossoneri comunque intendono intervenire, ma può essere posizionato anche sulla trequarti. Il CorSport spiega che è circolato pure il nome di Mateo Kovacic, altro che a Londra non è titolare.

Sempre in Premier League c’è un giovane talento che vuole riscattarsi: Donny van de Beek. L’esperienza al Manchester United non è andata secondo le aspettative. Anche l’ex Ajax può essere un’occasione in prestito, se i Red Devils acconsentiranno a tale formula per cedere il trequartista olandese.

Il Milan spera di riuscire a ottenere un erede di Calhanoglu di ottimo livello e a condizioni economiche vantaggiose. Non è facile e probabilmente servirà anche attendere perché determinate piste si possano sviluppare. Comprensibilmente i tifosi sono impazienti e attendono una risposta in tempi brevi all’addio di un titolare come il turco.