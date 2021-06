Dal Brasile: “Milan sull’attaccante del Santos”. E’ un super talento

Secondo Mercato da Bola i rossoneri si sarebbero inseriti per l’attaccante del Santos Kaio Jorge. Juventus e Napoli sono avvisate.

Girandola di nomi in questa fase di mercato. Il Milan è attento su più fronti per non farsi trovare impreparata in caso di mancata chiusura con i primi obiettivi. I rossoneri sono sempre alla ricerca di un attaccante e il nome di Giroud non è più caldo come nelle settimane scorse. Ecco quindi che Maldini si sta guardando intorno e sta vagliando altre ipotesi. Dal Brasile arriva un’indiscrezione secondo la quale il Milan starebbe facendo concorrenza alla Juventus, e non solo, per il giovane fuoriclasse brasiliano del Santos, Kaio Jorge.

Entrambi i club italiani hanno avviato i contatti per trattare l’attaccante. Il giocatore si aspetta un trasferimento in questa finestra di mercato e il suo valore si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Sul giocatore si era mosso anche il Napoli. Il contratto del 19enne scade il 31 dicembre di quest’anno. Pertanto il brasiliano da luglio sarà libero di firmare per chi vorrà. Un altro nome quindi si aggiunge alla lista del Milan per il reparto offensivo.