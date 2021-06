Sky – Milan, non solo Adli: spunta il fantasista del Napoli

Il Milan continua a puntare un nuovo fantasista per rinforzare il reparto offensivo. Potrebbe arrivare da Napoli.

La partenza inaspettata verso l’Inter di Hakan Calhanoglu fa letteralmente esplodere il mercato del Milan. I rossoneri sono pronti a puntare diversi obiettivi per cercare di sostituire il turco, che nelle ultime stagioni è sempre stato considerato un titolare fisso.

Urge più di un rinforzo sulla trequarti secondo Stefano Pioli. Oltre ad un numero 10 puro che agisca tra le linee, in zona centrale, il Milan ha bisogno anche di un esterno destro offensivo. In particolar modo se dovesse partire anche il deludente Samu Castillejo.

Per questa zona di campo il Milan ha praticamente bloccato Amine Adli, esterno del Tolosa classe 2000. Un ragazzo di prospettiva indicato dagli osservatori rossoneri, pienamente in linea con il progetto tecnico-sportivo indicato dalla proprietà Elliott. Ma nelle ultime ore è spuntato anche un nuovo interessamento.

Leggi anche:

Milan, piace Ounas: nell’ultima stagione era a Crotone

Secondo ciò che ha riportato ieri in tarda serata la redazione di Sky Sport, il Milan si è informato anche su un calciatore dalle caratteristiche molto simili ad Adli. Ovvero un esterno destro d’attacco di piede mancino, che ama partire largo per poi accentrarsi.

Il profilo in questione è quello di Adam Ounas, ala del Napoli classe 1996. Un nome a sorpresa, visto che il Milan non era mai stato accostato a questo calciatore franco-algerino. Inoltre Ounas nell’ultimo campionato ha giocato con la maglia del Crotone penultimo in classifica.

Nonostante non si tratti di un nome di primissimo piano, le qualità tecniche di Ounas non dispiacciono affatto al Milan. Rapidità di movimento, tecnica di base e soprattutto grande abilità nel farsi trovare tra le linee. Ottimi anche i suoi numeri a Crotone: 22 presenze, 4 reti e 4 assist totalizzati.

Se la trattativa per il più giovane Adli non dovesse andare in porto (il Tolosa spara ancora alto) il club rossonero potrebbe anche ripiegare su Ounas. Di certo il Napoli non opporrebbe resistenza alla cessione dell’algerino, che non è considerato un elemento centrale della rosa.