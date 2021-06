Serie A, Costa: “Ad agosto si riparte col 25% del pubblico”

Il sottosegretario alla Salute specifica a Radio Punto Nuovo che dalla prossima stagione tornerà il pubblico, invitando comunque alla prudenza.

Per quanto riguarda la questione Covid i numeri in Italia sono ora incoraggianti ed ecco che si ricomincia a pensare al ritorno del pubblico allo stadio. A Radio Punto Nuovo il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ha parlato di questa possibilità, a partire ovviamente dall’inizio della Serie A 2021-2022 Queste le sue parole: “Se n’è parlato questa mattina con il ministro Speranza e posso dare la notizia: il 22 agosto la stagione partirà con il 25% del pubblico in presenza. Ci sarà nelle settimane progressive una graduale progressione e incremento percentuale”.

Leggi anche:

Il sottosegretario ha comunque invitato alla prudenza, conscio di ciò che è accaduto lo scorso anno al termine dell’estate: “Ci vogliono prudenza e senso di responsabilità, cose che ai cittadini italiani non sono mai mancate”. La speranza è che durante il prossimo anno le cose possano continuare a migliorare e che si torni a vedere gli stati di Serie A pieni.