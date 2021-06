Lovro Majer, un club tedesco sfida il Milan | C’è l’offerta

Il Milan ha messo gli occhi su Majer, talento della Dinamo Zagabria e potenziale sostituto di Calhanoglu. Ma ha una proposta dalla Bundesliga.

Il Milan è alla ricerca di un nuovo trequartista, dopo l’addio di Hakan Calhanoglu in direzione Inter. Lavora alla conferma di Brahim Diaz, ma deve prendere anche un altro giocatore nel ruolo.

Tra i profili accostati al club rossonero in questi giorni c’è anche Lovro Majer, 23enne che milita nella Dinamo Zagabria. È uno dei talenti più interessanti del campionato croato e reduce da una buona stagione. 11 gol e 14 assist in 49 presenze complessive con la squadra allenata da Damir Krznar.

Lovro Majer, c’è anche l’Eintracht Francoforte in corsa

Il Milan non ha ancora messo sul tavolo un’offerta, sta valutando sia Majer che altri trequartisti per rimpiazzare Calhanoglu. Sicuramente è una priorità quella di intervenire con tempistiche non eccessivamente lunghe, ma non sarà la fretta a guidare Paolo Maldini e Frederic Massara.

Chiaramente bisogna fare attenzione alla concorrenza su quelli che sono i vari obiettivi. Ad esempio, per Majer risulta un forte interesse da parte dell’Eintracht Francoforte. I colleghi di calciomercato.it rivelano che c’è stata una prima offerta rifiutata. C’è distanza tra il club tedesco e la Dinamo Zagabria.

Il Milan monitora la situazione. Nei giorni scorsi ha avuto un incontro in sede con l’entourage del giocatore e ha preso informazioni. Il cartellino del trequartista croato è valutato circa 15 milioni di euro. Più squadre si sono interessate a lui e la Dinamo Zagabria spera che si scateni un’asta per mettere a bilancio un’ottima plusvalenza.