La partita è a Budapest, loro vanno a Bucarest: l’incredibile storia di 6 tifosi della Francia

Un errore clamoroso quello dei sei sostenitori dei Blues che sbagliano città. L’equivoco potrebbe comunque avere un lieto fine.

Ha del grottesco la disavventura capitata a sei tifosi della nazionale francese che dovevano recarsi a vedere la sfida tra Francia e Ungheria, andata in scena a Budapest qualche giorno fa. Invece di atterrare nella capitale ungherese quest’ultimi sono si sono però ritrovati a Bucarest e, pur avendo il biglietto giusto, non hanno potuto assistere al match.

Leggi anche:

A rivelare la paradossale notizia è un giornalista del Jurnalul National, che volevo intervistarli pensando fossero insieme agli altri fan dell’Ucraina. I sei tifosi stavano infatti seguendo un gruppo di tifosi ucraini avendoli scambiati per i sostenitori dell’Ungheria. Lo spiacevole inconveniente potrebbe comunque avere un lieto fine. Se infatti la Francia dovesse vincere e quindi classificarsi come prima nel girone F, giocherebbe gli ottavi proprio alla National Arena di Bucarest. Questo è il motivo per cui i sei sostenitore dei Blues sono rimasti in Romania.