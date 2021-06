Milan, l’ultima idea per la trequarti: ancora dal Lille, i tifosi lo ricordano bene

L’ultima idea per la trequarti del Milan è un nome che ricorderete sicuramente. Arriva ancora dal Lille, come Leao e Maignan.

Continua senza sosta la ricerca del nuovo trequartista. Il Milan non ha fretta ma intanto cerca comunque delle soluzioni. I nomi più appetibili sono esuberi di top club come Ziyech, Van de Beek o Ceballos, ma sono operazioni complicate per diversi motivi. Ecco perché la società di via Aldo Rossi sta valutando anche altri profili, decisamente più abbordabili. Fra questi c’è l’ultima idea che arriva ancora dal Lille: dopo Leao nel 2019 e Maignan adesso, ecco un possibile nuovo arrivo dalla società francese, molto legata ad Elliott.

Un nome che i tifosi ricorderanno sicuramente bene: è Yazici, colui che quest’anno in Europa League a San Siro ha segnato addirittura una tripletta contro i rossoneri. A riportare questa indiscrezione di calciomercato è Daniele Longo, collega e giornalista di Calciomercato.com. Un profilo che di certo non scalda i tifosi: col Lille ha fatto un’ottima annata, ma dopo aver perso a zero Calhanoglu i sostenitori rossoneri si aspettano un colpo importante, per blasone e qualità. Yazici, anche lui turco come Hakan, è sicuramente un buon profilo, è un classe 1997 e ha costi molto accessibili, eppure non è quello di cui Stefano Pioli avrebbe bisogno.

Yazici al Milan, i costi dell’operazione

Non sappiamo al momento quali sono i dettagli di questa possibile trattativa. Anche perché, come sottolineiamo spesso nei nostri articoli, per adesso si tratta soltanto di idee, di proposte. Il Milan non ha ancora mosso passi concreti per l’acquisto in quella zona del campo, ma, come detto, sta facendo delle valutazioni. Stando a Transfermarkt, il costo del cartellino di Yazici si aggira intorno ai 20 milioni di euro: ha un contratto ancora lungo, fino al 2024, ed è reduce dalla vittoria del campionato (ma da un pessimo Europeo con la Turchia), ecco perché il prezzo potrebbe rimanere quello, magari un po’ più basso se Maldini dovesse trattare.

Lo stipendio del calciatore del Lille non è di certo da top player, nemmeno paragonabile a quanto chiedeva Calhanoglu per rinnovare. Un altro motivo, questo, per poter pensare a Yazici come un’idea concreta. Come vi abbiamo già ricordato, il turco ha segnato quest’anno una tripletta a San Siro proprio al Milan e per questo i tifosi non lo hanno mai dimenticato. Ripetiamo: non è un nome che scalda il cuore, né la fantasia dei sostenitori rossoneri. Che si aspettano un colpo che, forse, non è possibile. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane, in attesa di novità su questa possibile operazione col Lille, l’ennesima.