Il centrocampista allo scoperto: “Milan? Solo giochi mediatici”

Il trequartista austriaco ha smentito contatti con il Milan. Ha definito l’accostamento un semplice “gioco mediatico”

Con lo stravolgente addio di Hakan Calhanoglu, passato alla cugina Inter, il Milan è adesso alla disperata ricerca di un nuovo trequartista. Si cerca un profilo di qualità e assolutamente all’altezza di sostituire il turco. In questi giorni i nomi accostati al Milan sono stati davvero tantissimi. Il favorito è quello di Hakim Ziyech, ma non sono da escludere profili quali Dani Ceballos, Rafinha, Ilicic e anche James Rodriguez.

E non è finita qui, perchè nella giornata di ieri, TuttoSport aveva raccontato di un concreto interesse per Marcel Sabitzer, l’austriaco in forza al Lipsia. Il classe 1994 è davvero un buon prospetto, seppur con un valore di mercato alle stelle (intorno ai 42 milioni di euro secondo Transfermarkt). Ma attenzione, perchè il suo contratto in scadenza nel 2022 farebbe abbassare non di poco il suo prezzo.

Sabitzer è indubbiamente un centrocampista con delle ottime qualità offensive, e non a caso sa ricoprire con grande destrezza il ruolo di trequartista, oltre che quello di mediano. Come dicevamo, il quotidiano sportivo torinese aveva lanciato tale indiscrezione, ovvero che il Milan fosse interessato all’austriaco. Ma oggi arriva la smentita di qualsiasi tipo di contatto tra le parti. Lo ha affermato il giocatore in persona.

Leggi anche:

Sabitzer: “Io al Milan? Non mi riguarda”

Marcel Sabitzer sta facendo davvero un’ottima figura agli Europei con la sua Austria. Sarà molto interessante vederlo giocare sabato sera contro l’Italia di Mancini in quello che rappresenta l’ottavo di finale della prestigiosa competizione.

È chiaro che il suo talento è finito sotto gli occhi di tutti, ma Marcel ha voluto smentire diverse voci di mercato, tra cui quella che lo dava vicino al Milan. Intervistato dai microfoni del quotidiano austriaco Kurier, Sabitzer ha dissentito da qualsiasi voce riguardante un suo possibile approdo in rossonero. Il giocatore non ha voluto lasciare dubbi, e ha definito l’accostamento al Milan un “gioco mediatico”. Ovviamente, ciò a cui fa riferimento Sabitzer è la volontà dei media di montare una notizia per fare audience.

Queste le parole dell’austriaco per Kurier: