Euro 2020, sondaggio BBC: top 11, c’è un milanista

Il difensore milanista è stato inserito nella squadra della fase a gironi scelta dai lettori del quotidiano inglese. Con lui anche Locatelli.

La prima parte di Euro 2020 si è appena conclusa e BBC Sport ha rivelato il risultato del sondaggio della squadra della fase a gironi scelta dai lettori. Tra i migliori undici selezionati dagli utenti figura il difensore del Milan Simon Kjaer, protagonista della qualificazione della sua Danimarca, nonché del soccorso al suo compagno Eriksen nella gara d’esordio dei danesi.

Leggi anche:

Nella squadra scelta dai lettori di BBC Sport anche l’ex rossonero Manuel Locatelli e altri due italiani: Spinazzola e Immobile. Gli altri calciatori sono Schmeichel, Aliovski, Klich, De Bruyne, Wijnaldum, Isak e Lukaku.

The group stage at #Euro2020 has drawn to a close so it’s time to take a look at which players have impressed you the most ✨

Here is your team of the group stage ⤵️ #bbceuro2020

— BBC Sport (@BBCSport) June 24, 2021