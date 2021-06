Calciomercato Milan – Colpo dal Brasile per 10 milioni!

Milan e Juventus si danno battaglia per uno dei più interessanti talenti brasiliani: Kaio Jorge del Santos. Sarebbe un colpo a basso prezzo.

Il Milan è pronto a ingaggiare un duello di calciomercato con la Juventus. Oggetto del contendere un giovane attaccante brasiliano, Kaio Jorge.

Il 19enne del Santos è considerato uno dei talenti più importanti in Brasile e ha un contratto in scadenza a dicembre 2021. Si tratta di un’occasione molto importante sia per le squadre italiane che per altre, che possono assicurarsi un prospetto molto interessante a un prezzo ridotto.

Leggi anche:

Kaio Jorge tra Milan e Juventus

Il Santos chiede circa 10 milioni di euro per la cessione di Kaio Jorge. Il club paulista rischia di perdere il proprio talento a parametro zero e dunque non può sparare alto sul prezzo. Si deve accontentare.

Il quotidiano Tuttosport spiega che in questi giorni si sono intensificati i contatti tra l’entourage del giocatore e la Juventus. Ma la concorrenza del Milan rimanere forte, mentre il Napoli si era interessato tempo fa e adesso sembra essersi defilato.

Federico Cherubini, direttore sportivo bianconero, aspetta prima di affondare il colpo perché Kaio Jorge è extracomunitario e la Juve al momento ha un solo posto disponibile per calciatori senza passaporto europeo. A Torino non vogliono occuparlo per ingaggiare un quarto attaccante.

Il talento del Santos può giocare sia da prima punta che da seconda. Nel Brasile Under 17 campione del mondo aveva realizzato 5 gol giocando da centravanti nel 4-2-3-1, ma anche facendo tanto movimento per aprire gli spazi agli esterni offensivi. In questa stagione ha finora segnato 6 gol in 20 presenze, regalando anche 2 assist. Alto 1,82 metri, è veloce e potente. Possiede un buon dribbling e buona tecnica. Tanti margini di miglioramento, considerata la giovane età.

Per il Milan potrebbe essere un profilo adatto a completare l’attacco con i più esperti Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud. Sarebbe un colpo low cost che rientrerebbe pienamente nella politica rossonera.