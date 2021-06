Milan, un difensore convocato per le prossime Olimpiadi

La Francia, in occasione delle prossime Olimpiadi di Tokio, ha deciso di chiamare il giovane difensore rossonero Kalulu.

Una bella sorpresa è arrivata per Pierre Kalulu. Il difensore classe 2000 del Milan è stato in fatti convocato dalla selezione francese per partecipare alle Olimpiadi. Il Ct della Francia Olimpica ha inserito il giovane milanista (13 presenze e un gol quest’anno) nella lista dei 18 convocati per i giochi di Tokyo 2020, in programma dal 23 luglio all’8 agosto.

Ecco la lista completa:

PORTIERI: Bernardoni (Angers), Larsonneur (Brest)

DIFENSORI: Badiashile (Monaco), Caci (Strasburgo), Kalulu (Milan), Michelin (Lens), Saliba (Nizza), Sarr (Porto)

CENTROCAMPISTI: Camavinga (Rennes), Caqueret (Lione), Ikonè (Lille), Savanier (Lione), Thauvin (Marsiglia), Tousart (Hertha)

ATTACCANTI: Gignac (Tigres), Gouiri (Nizza), Kolo Mouani (Nantes), Nordin (Saint-Etienne)