Calciomercato Milan, Maldini insiste: pronta subito una nuova offerta

Il Milan pensa al jolly Kamara per rinforzare il centrocampo e anche la difesa. Già formulata un’offerta, però potrebbe essercene un’altra a breve.

Dopo aver preso Mike Maignan dal Lille, il Milan potrebbe pescare ancora rinforzi dalla Francia. Tra i giocatori che piacciono c’è Boubacar Kamara.

Il classe 1999 del Marsiglia ha un contratto in scadenza a giugno 2022 e questa situazione lo rende molto appetibile per il calciomercato estivo. Il francese è un centrocampista che sa giocare anche a difensore centrale, la sua duttilità tattica può essere molto importante per Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, nuova offerta al Marsiglia per Kamara?

Oggi il Corriere dello Sport conferma la volontà di strappare Kamara al Marsiglia per una cifra alla portata. Al momento non si sposta dai 12 milioni di euro già offerti, ma la richiesta del club francese è di 20 milioni. Non è comunque escluso che i rossoneri, effettuino un nuovo affondo per provare ad assicurarsi un calciatore che è ritenuto funzionale al progetto.

Il centrocampista marsigliese non intende rinnovare il contratto con la sua attuale squadra, che potrebbe anche dover abbassare le pretese economiche per la cessione del suo cartellino a un certo punto. Determinanti saranno le proposte che arriveranno e la decisione di Kamara sulla squadra nella quale vorrà giocare.

Certamente l’opzione Milan gli è gradita, ma anche un trasferimento in Premier League lo stuzzica non poco. Nei prossimi giorni possono esserci importanti aggiornamenti su questa pista.

Riscatto Tonali, il Milan vuole chiudere col Brescia

Intanto sta procedendo la trattativa tra Milan e Brescia per il riscatto di Tonali. Negli ultimi giorni ci sono stati dei passi avanti ed entro il 30 giugno la questione dovrebbe essere risolta.

Il club rossonero aveva chiesto uno sconto rispetto ai 15 milioni da versare per il riscatto e i 10 milioni di bonus. Massimo Cellino si è detto disposto a negoziare, però è servito del tempo per arrivare a far quadrare le cose. Mancano ancora dei dettagli da concordare, però sembra che la fumata bianca sia vicina. Nell’operazione dovrebbe rientrare un giovane rossonero, probabilmente Giacomo Olzer.