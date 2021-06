Euro 2020, Galles-Danimarca 0-4: Kjaer è ai quarti, ma si infortuna

La Danimarca di Kjaer passa meritatamente ai quarti di finale di Euro2020: ha stracciato il Galles per 4-0. Unica nota storta l’infortunio di Simon

Che vittoria quella della Danimarca contro il Galles! La formazione guidata Hjulmand ha umiliato letteralmente la squadra di Page. Uno 0-4 quello dei vichinghi danesi che hanno strappato il pass per i quarti di finale degli Europei. In gol sono andati Dolberg (doppietta), l’atalantino Maehle e Braithwaite.

La Danimarca, che inizialmente aveva corso qualche rischio con Gareth Bale, più volte vicino al gol, è riuscito a sistemarsi magistralmente a livello difensivo e a umiliare il Galles infliggendogli ben quattro reti. La magica prestazione della retroguardia danese ha visto un protagonista Simon Kjaer, come sempre impeccabile a difendere su ogni pallone.

Peccato, però, che il difensore centrale rossonero sia sia infortunato al 77’ minuto del secondo tempo alla coscia sinistra e adesso ci si chiede se rischi di saltare i quarti di finale appena conquistati. A breve potremo avere novità in merito alle sue condizioni fisiche, ma intanto la Danimarca si gode il passaggio ai quarti; grande prova messa in campo anche per il compagno assente Christian Eriksen.