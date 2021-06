Tuttosport – Milan, doppio colpo dal Real: arrivano in prestito

Il Milan sta lavorando al doppio acquisto dal Real Madrid, visto anche l’ok giunto dalle parole di Florentino Perez.

L’asse Milano-Madrid si fa sempre più caldo, non solo per questioni stagionali o di termometro. I rossoneri sono pronti ad andare all’assalto di alcuni calciatori della rosa Real, che molto probabilmente saranno considerati poco utili alla causa ‘blanca’.

Tutto dipenderà da Carlo Ancelotti, neo tecnico del Real Madrid, il quale in realtà ha già fatto capire le proprie scelte riguardo i tagli e gli esuberi. Incredibile come nei piani dell’ex milanista non rientrino alcuni calciatori di talento che farebbero comodo a molti altri top club.

Tra questi anche due calciatori nel mirino del Milan. Il primo è sicuramente Brahim Diaz. La trattativa per riportare in rossonero il classe ’99 sembra ben indirizzata, soprattutto dopo le dichiarazioni e le aperture del presidente madridista Florentino Perez.

“Brahim è un talento, se non esploderà con noi vorremmo lo facesse nel Milan” – parole che confermano come la trattativa tra Milan e Real sia molto avanzata. Come sostiene Tuttosport si sta discutendo sulle clausole di acquisto e di contro-riscatto. L’ideale sarebbe comunque chiudere la trattativa con la formula del prestito.

Oltre a Diaz il Milan può chiudere per Odriozola

Brahim Diaz è un obiettivo concreto, importantissimo vista anche la partenza di Hakan Calhanoglu in direzione Inter dell’ultima settimana. Ma non è l’unico nome che si sta facendo caldo in casa Real per quanto riguarda i desideri di mercato del Milan.

In tal senso si fa largo la candidatura di Alvaro Odriozola. Arrivano conferme sul profilo del terzino destro spagnolo, che il Milan avrebbe scelto come alternativa a Diogo Dalot. Se il portoghese (come sembra) dovesse restare al Manchester United, allora i rossoneri vireranno sull’ex Bayern.

Anche per Odriozola si punta alla formula del prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto. Paolo Maldini, che ha ottimi rapporti con la dirigenza del Madrid, ha dato parere positivo a questo profilo. Il tutto potrebbe concludersi positivamente in settimana. Occhio però anche ad altri profili: Dani Ceballos, Kubo e Odegaard, tutti talenti del Real destinati a partire.