Sportmediaset – Il Milan ha scelto: se parte Castillejo arriva l’esterno

Le ultime sull’attacco del Milan. In caso di addio di Samu Castillejo i rossoneri avrebbero scelto il suo sostituto.

Non solo una prima punta. Nei piani di mercato del Milan in vista della prossima stagione c’è anche l’acquisto probabile di un esterno offensivo. I rossoneri infatti sono alla ricerca di un profilo ideale da schierare a destra nel 4-2-3-1 di mister Pioli.

Tutto dipenderà dal futuro di Samu Castillejo. Lo spagnolo è considerato un elemento ormai in uscita, poco attinente col modo di giocare del Milan e soprattutto deludente nelle ultime stagioni. I rossoneri non hanno ancora ricevuto però offerte concrete.

Se dalla Spagna, come sembra, il Betis Siviglia decidesse di fare sul serio e ingaggiare Castillejo, il Milan avrebbe via libera per trovare un nuovo esterno d’attacco, preferibilmente di piede mancino ma abile a partire largo dalla fascia destra. Ed il profilo ideale viene confermato oggi da Sportmediaset.

Si tratta del turco Cengiz Under. Non certo una pista inedita, visto che settimane fa si era già parlato di un tentativo del Milan per il calciatore classe ’97. Addirittura il suo agente avrebbe parlato di persona con Paolo Maldini e Ricky Massara di questa possibilità.

Under pista sempre viva. Ma occhio al Marsiglia

Under tornerà alla Roma dopo la stagione deludente in prestito al Leicester City. Ma i giallorossi stanno già lavorando per cederlo al miglior offerente. Il Milan è interessato: come detto, in caso di cessione di Castillejo, sarebbe il turco il primo nome per rimpiazzarlo.

Si discute anche sulla formula del trasferimento. La Roma vorrebbe cedere Under a titolo definitivo, per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Il Milan invece intende provare con un’offerta di prestito + diritto o obbligo di riscatto già stabilito.

Ieri sera però la redazione di Sky Sport ha svelato anche una rivale nella corsa per Under. L’Olympique Marsiglia si starebbe interessando al 24enne turco, inserendo il suo nome nei discorsi con la Roma per il portiere Pau Lopez. Non è dunque escluso che i francesi possano rappresentare una alternativa concreta all’obiettivo rossonero.