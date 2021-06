Il Belgio batte il Portogallo: sfiderà l’Italia | Dalot eliminato

A Siviglia decide un gol di Thorgan Hazard, Portogallo campione in carica eliminato. A Monaco sarà Italia-Belgio.

Sarà il Belgio l’avversario dell’Italia ai quarti di finale di Euro 2020. La sfida è in programma a Monaco venerdì 2 luglio (ore 21:00). La nazionale guidata da Roberto Martinez si è imposta di misura sul Portogallo e ha staccato il pass per il turno successivo, dopo gli Azzurri, la Danimarca e la Repubblica Ceca.

All’Estadio de la Cartuja di Siviglia è andato in scena un match equilibrato. La volta del match è arrivata nel finale della prima frazione di gioco grazie alla rete di Thorgan Hazard. Cr7 e compagni, campioni in carica della competizione, hanno provato fino all’ultimo ad allungare il match ai supplementari, ma hanno trovato di fronte a loro un ottimo Courtois e un po’ di sfortuna. Saluta il torneo anche Diogo Dalot, in attesa di sapere se il suo futuro sarà ancora al Milan.