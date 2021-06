Asse Milan-Real Madrid, non solo Brahim Diaz: altri tre colpi

Il Milan è vicino al rinnovo del prestito di Brahim Diaz, ma da Madrid potrebbero arrivare altri giocatori. Maldini e Massara sono a lavoro

I buoni rapporti di mercato tra Milan e Real Madrid sono storici. Lo sottolinea la Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna. Dai tempi di Adriano Galliani, ex AD del Milan, in rossonero sono arrivati tanti talenti dalle fila dei blancos: da Redondo a Ronaldo (il Fenomeno), per arrivare a Emerson, Huntelaaer e Diego Lopez.

Oggi, con Maldini e Massara, dirigenti del calciomercato rossonero, il Milan spera di continuare a pescare nuovi innesti dal Real Madrid e di fare buoni affari con Florentino Perez. La rosea sottolinea come la dirigenza rossonera stia seguendo diversi blancos, non soltanto Brahim Diaz, che potrebbe portare a Milano attraverso formule low cost. Diverse operazioni di mercato da effettuare in prestito con diritto di riscatto.

È questa la formula che il Milan punta ad ottenere senza sborsare enormi somme di denaro per rinforzarsi. Per Brahim Diaz sembra tutto fatto, con il trequartista spagnolo che potrebbe rappresentare il terzo colpo di mercato estivo rossonero. Un accordo che dovrebbe concludersi con il rinnovo del prestito, ma stavolta con l’inserimento di un diritto di riscatto fissato sui 20 milioni di euro. Attenzione, il Real Madrid avrebbe puntato ad inserire il controriscatto, una mossa per tutelarsi nel caso in cui Brahim Diaz esplodesse totalmente nella prossima stagione.

Ma, come dicevamo, e come sottolinea la Gazzetta, il Milan potrebbe pescare dal Real altri profili per rinforzare i suoi reparti. Sono tre i blancos su cui Maldini e Massara stanno ragionando insieme al Real.

Ceballos, Jovic e Odriozola: colpi low cost dal Real Madrid

La rosea, in edicola oggi, racconta di come l’asse Milano-Madrid sia molto caldo in ottica mercato. I rossoneri, oltre al ritorno di Brahim Diaz, stanno pensando ad altri tre blancos da portare a Milano attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto. Il nome di Dani Ceballos non è certamente nuovo all’ambiente rossonero. Il centrocampista spagnolo era stato vicino al Milan già nel 2018, ma poi è approdato all’Arsenal per due stagioni ottenendo scarsi risultati. Di ritorno dal prestito a Madrid, Maldini (che lo aveva seguito insieme a Boban nel 2018) starebbe ripensando a Ceballos, ottimi profilo per sostituire l’ormai nerazzurro Calhanoglu.

Invece in attacco, se l’affare Giroud non dovesse concretizzarsi, il Milan è pronto a puntare su Luka Jovic, anche lui di ritorno a Madrid dal prestito al Francoforte, squadra che lo ha lanciato nel calcio europeo. L’attaccante serbo, dopo essere stato acquistato da Florentino Perez per 60 milioni di euro più bonus dal club tedesco, ha faticato e non poco ad inserirsi nel bel gioco del blancos, e adesso, come Ceballos, è in cerca di un trampolino per rilanciarsi. Il Milan potrebbe essere quello giusto, a patto che non vada in porto l’operazione Giroud.

Infine, il club rossonero si tiene calda un’altra opzione dal Real Madrid. Si tratta di Alvaro Odriozola, terzino destro in uscita dai blancos, che il Milan potrebbe accogliere, sempre in prestito con diritto, nel caso in cui dovesse sfumare il ritorno di Diogo Dalot.

Tre piste, tre blancos, oltre a Brahim Diaz, in cerca di un rilancio personale per tornare a mostrare tutto il loro potenziale. Il Milan potrebbe accoglierli e dargli questa chance.