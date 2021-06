Calciomercato Milan, un colpo per il futuro: nuovo affare col Chelsea!

Goal.com inserisce anche i rossoneri nella corsa al giovane talento dei Blues. La concorrenza è però spietata.

Il Milan continua a cercare in casa del Chelsea per rafforzare la propria rosa. Agli obiettivi già conosciuti si è aggiunto un nuovo profilo dei Blues. Il Milan sarebbe infatti tra le pretendenti per il giovanissimo esterno destro Valentino Livramento. La notizia è stata riportata da Goal.com tramite il giornalista Nizaar Kinsella. Il classe 2002 è stato premiato come giocatore dell’anno dell’Academy del club londinese. Livramento ha ancora un anno di contratto con il club di Roman Abramovich, che sta cercando di convincerlo a rinnovare. Il Chelsea è però alla ricerca di un esterno destro di primo livello (come dimostrano i tentativi per Hakimi) e il giovane talento inglese teme di non avere spazio in prima squadra.

Difficile in effetti che i campioni d’Europa possano permettersi di dare abbastanza spazio al giovane, anche se emergente, che quindi si guarda intorno. Su di lui c’è una grande concorrenza. Kinsella riporta infatti che per il 18enne hanno chiesto informazioni anche tre club inglesi: Southampton, Brighton e Aston Villa. Un interesse è arrivato anche dai tedeschi del Lipsia. Il Milan è a caccia di un esterno e il giocatore del Chelsea può essere un’opzione.

Chi è Livramento, prodotto dell’Academy dei Blues

Valentino Livramento è nato a Croydon (un borgo di Londra) il 12 novembre del 2002 e proviene da una famiglia di origini italiane. Considerato da tempo uno dei migliori prospetti del Chelsea, nasce come terzino destro ma è in grado di ricoprire tutti i ruoli di fascia, essendo dotato di grande spinta offensiva. Con gli anni è diventato un punto fermo delle nazionali giovanili inglesi. Fuori dal campo è un ragazzo silenzioso ma in campo ha una spiccata personalità e gioca con la calma di un veterano.