Calciomercato Milan, un altro colpo dal Lille | 20 milioni!

Il calciatore turco è stato proposto tempo fa ai dirigenti milanisti. Valutazioni in corso, il profilo non dispiace affatto.

Il Milan va a caccia di un rinforzo importante sulla trequarti. Al momento la rosa di Stefano Pioli è rimasta sguarnita a livello di fantasisti e numeri 10, soprattutto dopo le ultime sorprendenti e clamorose novità a livello di calciomercato.

Hakan Calhanoglu ha lasciato il club a parametro zero, consumando il ‘tradimento’ con il passaggio ai rivali dell’Inter ufficializzato la scorsa settimana. Anche Brahim Diaz al momento non è un calciatore milanista, vista la fine del prestito dal Real Madrid.

Urge dunque reperire un centrocampista offensivo, di qualità e costruzione, che possa arricchire la formazione rossonera. Ed al Milan è stato proposto un altro profilo di origine turca per sostituire Calhanoglu, un elemento facente parte della recente negativa spedizione ad Euro 2020.

Milan, offerto il cartellino di Yazici

Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato.com, ai dirigenti Milan giorni fa sarebbe stato offerto il cartellino di Yusuf Yazici, trequartista turco che attualmente milita nel Lille e che viene da una stagione esaltante, con tanto di Ligue 1 vinta.

In casa rossonera si conoscono molto bene le qualità di Yazici. Infatti il classe ’97 ha realizzato addirittura una tripletta nel successo del suo Lille a San Siro, durante la fase a gironi dell’ultima edizione di Europa League. Nonostante le sue prove eccellenti, il club francese sta provando a venderlo per fare cassa.

Alcuni intermediari avrebbero fatto visita a Paolo Maldini per proporre l’affare Yazici. Il cartellino del turco si aggira attorno ai 20-22 milioni di euro e ci sarebbe anche il via libera del calciatore stesso al trasferimento. Il Milan si è preso alcuni giorni di riflessione: il profilo piace e viene tenuto in considerazione, ma non scalda gli animi.

Sembra che ad oggi i nomi in cima alla lista di Maldini e Massara siano altri. In particolare Luis Alberto della Lazio, che resta un profilo molto costoso, e Dani Ceballos del Real Madrid, il quale potrebbe anche arrivare con la formula del prestito.

Occhio però a Yazici, flop come tutta la Turchia agli Europei ma calciatore validissimo. In grado, come l’amico Calhanoglu, di esprimersi benissimo sia da trequartista puro, sia da esterno offensivo.