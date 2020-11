LIVE | Milan-Lille 0-3, risultato in tempo reale: 59′ Yazici fa tripletta

Risultato in tempo reale di Milan-Lille, aggiornamenti minuto per minuto della partita di Europa League, valida per il 3^ turno.

59′ – Gol del Lille, Yazici fa tripletta.

56′ – Gol del Lille! Tiro di Yazici dal limite dell’area, Donnarumma sbaglia tutto e il pallone è in porta.

53′ – Buone manovre del Milan ma serve il pareggio il prima possibile.

46′ – Pioli manda subito in campo Calhanoglu e Leao, fuori Krunic e Castillejo.

Il secondo tempo

45′ – Finito il primo tempo.

38′ – Tentativo di Theo da sinistra, tiro centrale.

25′ – Punizione dal limite di Ibrahimovic, respinge Maignan.

22′ – GOL del LILLE, Yazici non sbaglia dal dischetto.

21′ – RIGORE PER IL LILLE!

20′ – Lille pericoloso in contropiede, para Donnarumma.

15′ – Prova l’azione personale Ikone, il passaggio è lungo.

10′ – Il Milan fa la partita ma per ora non trova varchi.

3′ – Giro palla rossonero alla ricerca di spazi.

1′ – Si comincia!

A breve tutti gli aggiornamenti su Milan-Lille direttamente da San Siro. Risultato e gol in tempo reale di questa terza giornata di Europa League.

Tutto pronto a San Siro per questo terzo turno di Europa League. Milan–Lille si gioca questa sera alle 20.55 e l’obiettivo dei rossoneri è chiudere la questione qualificazione. Con altri tre punti, infatti, la squadra di Stefano Pioli andrebbe a punteggio pieno in testa alla classifica del girone. Sarebbe un bel passo avanti per il passaggio ai sedicesimi.

Questa sera però non sarà facile portare a casa la vittoria. Il Lille infatti è una squadra da non sottovalutare perché ha talento. In attacco poi c’è Timothy Weah, il figlio del grande George: ciò significa che dopo 21 anni, a San Siro, si rivede un Weah. Corsi e ricorsi storici. Nell’attacco del Milan c’è Ibrahimovic, che non riposa: infatti Pioli sa che questa è una partita da vincere e per questo c’è bisogno dello svedese. La speranza è di indirizzare presto il risultato per poi sostituirlo e dargli la possibilità di fermarsi un po’.

DOVE VEDERE MILAN-LILLE IN TV E STREAMING

Milan-Lille, Pioli cambia la trequarti

Rispetto alla partita contro l’Udinese, infatti, Pioli ha deciso di cambiare tutta la trequarti. Saelemaekers, Calhanoglu e Leao si siedono in panchina: al loro posto Castillejo a destra, Krunic in mezzo e Brahim Diaz largo a sinistra. Rebic quindi non parte titolare, ma ci sarà sicuramente spazio per lui a gara in corso. Un’occasione importante soprattutto per Castillejo che non ha convinto in questo inizio di campionato: è una buona chance per rispondere a qualche critica.

In mezzo al campo titolare Sandro Tonali al posto di Bennacer. L’ex Brescia ha un’altra chance per mettere minuti nelle gambe e per provare a scalare le gerarchie di Pioli, anche se in questo momento tener fuori i titolari, Bennacer e Kessie, è molto difficile in un’ipotetica squadra titolare. Ma c’è tutto il tempo per Tonali per riuscire a mettere in difficoltà il proprio allenatore, a partire da questa sera.

Il tabellino

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo, Krunic, Brahim Diaz; Ibrahimovic.

Lille (4-4-2): Maignan; Çelik, Fonte, Botman, Bradarić; Yazici, Xeka, Sanches, Bamba; Ikoné, David.

Arbitro: Frankowski

Marcatori: /