Milan, l’esterno arriva dalla Serie A: c’è fretta, Maldini vuole chiudere

Il Milan è rimasto stregato dal giovane esterno sinistro. Le sue prestazioni agli Europei stanno facendo discutere e il suo valore di mercato può salire alle stelle. Maldini e Massara affonderanno presto il colpo?

Le prestazioni di Mikkel Damsgaard agli Europei con la Danimarca hanno letteralmente riscosso l’attenzione di tutto il vecchio continente. In sole tre partite disputate, il centrocampista classe 2000 ha messo a segno un gol e fornito un assist. Ma al di là dei numeri, è un vero piacere per gli occhi vedere destreggiarsi Mikkel sul campo.

Il suo talento ha impressionato tante squadre di club che adesso sono pronte a sondare il terreno per lui. Tra queste c’è sicuramente il Milan, che pare essere la più quotata ad aggiudicarsi il giovanissimo talento. Soltanto 20 anni ma in campo con la sua Nazionale sembra già un veterano.

Sulla fascia sinistra d’attacco è in grado di fare grandi cose, anche se grazie alla sua duttilità sa occupare bene anche il ruolo di mediano e di trequartista. Un profilo di assoluta qualità che potrebbe fare più che modo a Stefano Pioli. La concorrenza su di lui, dato l’Europeo in corso e i quarti di finale conquistati dalla Danimarca, è destinata ad espandersi.

Secondo il Corriere dello Sport, in edicola oggi, il Milan ha fretta di mettere a segno il colpo.

Milan, Daamsgard un pezzo pregiato da 30 milioni

Il CorSport, in edicola oggi, sottolinea che Maldini e Massara dovranno sbrigarsi a strappare Damsgaard alla Sampdoria, prima che la concorrenza aumenti e il suo valore di mercato salga alla stelle. Ad oggi, sembra che ci vogliano circa 20-25 milioni per acquistarlo, ma questi potrebbero presto lievitare a 30 milioni con le prestazioni del giovane danese agli ِEuropei.

Il quotidiano sportivo sopracitato ricorda che il Milan potrebbe decidere di cedere Rafael Leao e quindi guadagnare un’entrata di circa 20 milioni: cifra perfetta da reinvestire su Mikkel Damsgaard. Non si conoscono ancora i piani della dirigenza rossonera, che è forse in attesa di una appetibile offerta per l’attaccante portoghese.

Ad ogni modo, la Sampdoria ha acquistato Mikkel poco più di un anno fa per soli 6 milioni di euro. Adesso, Ferrero conta di scatenare un’asta per lui e di generare un cospicua plusvalenza per il suo club. Il Milan, per evitare che il prezzo del giocatore lieviti ulteriormente, deve sbrigarsi ad affondare il colpo. Il giocatore ha diversi estimatori in Premier e Bundesliga.