Calciomercato Milan, posizione netta del Celtic su Edouard

Il Milan ha seguito con interesse Edouard, attaccante del Celtic, ma assicurarselo è complicato. Arrivano aggiornamenti della Gran Bretagna.

Il Milan ha tra i propri obiettivi di calciomercato l’acquisto di un nuovo centravanti. E non è escluso che possano arrivarne persino due, uno esperto e l’altro più giovane.

È noto l’interesse per Olivier Giroud, che però non si sta ancora liberando dal Chelsea. Per questo il club rossonero valuta anche altre opzioni. Tra i nomi che piacciono alla dirigenza c’è anche quello di Odsonne Edouard, 23enne francese in forza al Celtic Glasgow.

Mercato Milan, Edouard resta al Celtic?

Edouard nell’ultima stagione ha collezionato 22 gol e 6 assist in 40 presenze totali. Una rete l’ha segnata anche al Milan nella fase a gironi dell’Europa League. Dopo le stagioni trascorse in Scozia, dove è approdato nel 2017 proveniente dal PSG, sembra pronto per approdare in un campionato più importante.

Il suo contratto scade a giugno 2022, ciò lo renderebbe ancora più appetibile. Tuttavia, il Celtic chiede circa 25 milioni di sterline dato che il Paris Saint-Germain si era garantito il 40% della futura rivendita dell’attaccante. Tale richiesta blocca il trasferimento di Edouard, che sta anche valutando di rimanere a Glasgow per un’altra stagione e di andarsene poi a parametro zero. Lo rivela il Daily Mail.

Sulle sue tracce si era messo anche il Leicester City, che ha poi virato su Patson Daka del Salisburgo per rinforzare il reparto offensivo. Il Milan non ha compiuto alcun passo ufficiale al momento, però sicuramente monitora la situazione del centravanti francese. Sarebbe un buon innesto per Stefano Pioli, che ha bisogno di una o due alternative a Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, che compirà 40 anni a ottobre, non può dare le garanzie fisiche necessarie. Nell’ultima stagione ha giocato solamente metà delle partite disputate, motivo per il quale la società rossonera deve farsi trovare pronta a ogni scenario.