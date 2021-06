Il Milan è in attesa di un’opportunità per acquistare il nuovo trequartista, a cui consegnare le chiavi della squadra. Per il dopo Calhanoglu, un’ultima idea potrebbe riportare i rossoneri sulle tracce di Nabil Fekir, in uscita dal Betis

Sono tanti i nomi accostati al Milan per il ruolo di trequartista. I rossoneri devono colmare il vuoto lasciato da Hakan Calhanoglu il prima possibile. Stefano Pioli ha bisogno di un nuovo numeri dieci da cui ripartire.

Nel frattempo, nelle prossime ore, il tecnico rossonero e tutto il mondo milanista riabbracceranno Brahim Diaz. Il trequartista spagnolo è ormai ad un passo dal vestire la maglia del Milan: la trattativa con il Real Madrid è davvero ai dettagli. Si sta lavorando sulle cifre del riscatto e del contro-riscatto, una volta trovata la quadra ci sarà la fumata bianca.

Cercasi dieci

Per quanto riguarda l’altro trequartista, ad oggi una vera trattativa calda non c’è. Il Milan è attento alle opportunità e non vuole farsi prendere dalla fretta. Vi abbiamo parlato delle idee Ceballos, Isco e Gomez ma attenzione ad un’altra idea che potrebbe arrivare sempre dalla Spagna ma da Siviglia, sponda Betis.

Castillejo sul piatto

Dai biancoverdi è in uscita Nabil Fekir. Il trequartista francese ha una valutazione sui 25 milioni di euro e alle spalle tante buone stagioni. Nell’ultima ha giocato 33 partite nella Liga, andando a segno cinque volte e realizzando sei assist.

Il calciatore ex Lione, accostato in passato al Milan, potrebbe davvero essere un’opportunità, anche perché al Betis è gradita una contropartita tecnica rossonera, Samu Castillejo. L’esterno spagnolo è in uscita e i biancoverdi sono in prima fila per acquistarlo. Con l’inserimento del cartellino dell’ex Villarreal, Fekir potrebbe costare una somma vicina ai 12-13 milioni di euro.