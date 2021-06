Milan, rinnovo Calabria: manca l’accordo economico, c’è distanza

Davide Calabria, terzino del Milan in scadenza nel 2022, sta trattando con i rossoneri il rinnovo ma manca ancora qualcosa.

Diversi calciatori del Milan andranno in scadenza contrattuale a giugno 2022, dunque esattamente tra un anno. In primis Franck Kessie, centrocampista ivoriano che viene da una stagione straordinaria a livello di numeri e prestazioni individuali.

Ma c’è da tenere d’occhio anche la situazione di Davide Calabria, terzino classe ’96 che nell’ultimo anno si è guadagnato i gradi di laterale destro titolare. Il numero 2 è dunque tra i calciatori che dovranno trattare il rinnovo in tempi brevi, per non rischiare una rottura con il club.

Trattative che in realtà sono già iniziate tra gli agenti di Calabria, ovvero i rappresentanti della You First Sports, e la dirigenza del Milan. Ma secondo quanto scrive Tuttosport servirà ancora del tempo prima di ottenere la fumata bianca decisiva.

Distanza di mezzo milione per il rinnovo di Calabria

Il quotidiano sportivo oggi svela le cifre della domanda e dell’offerta per il prolungamento di contratto di Calabria. Il Milan ha messo sul piatto già da tempo un accordo da 2 milioni netti a stagione, per almeno quattro anni di contratto.

Calabria vorrebbe qualcosa in più ed ha risposto con una richiesta di 2,5 milioni netti. Insomma mezzo milione di distanza tra il Milan e l’entourage del terzino. Una differenza tutt’altro che elevata o spaventosa, che dunque non dovrebbe porre freni all’affare.

Nelle prossime settimane di certo le parti si aggiorneranno per provare a raggiungere un’intesa. Il Milan vuole puntare ancora a lungo su Calabria e giura che non vi saranno rotture o situazioni divergenti in tal senso. Lo stesso calciatore è attaccatissimo alla maglia ed ai colori rossoneri, dunque farà di tutto per restare e giocare finalmente la Champions League da protagonista.