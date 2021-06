La cronaca e gli highlights di Inghilterra-Germania, big match degli ottavi di finale di Euro 2020 disputato a Wembley martedì 29 giugno

Wembley con la metà della capienza e oltre 40mila spettatori festanti sugli spalti è la giusta cornice per una grande classica del calcio europeo, Inghilterra-Germania, match che assegna un posto nei quarti di finale di Euro 2020.

L’inizio è favorevole alla Germania che prova a prendere il comando del match con un buon ritmo. La punizione dal limite di Havertz terminata alta sulla traversa è la prima occasione per i tedeschi che ci riprovano al 31′ quando Werner conclude su Pickford in uscita da distanza ravvicinata. L’Inghilterra entra in partita al 15′ con Sterling che impegna Neuer dalla distanza. Il finale di primo tempo è appannaggio degli uomini di Southgate che al 45′ sfiorano il vantaggio con l’incursione di Kane, imbeccato da Sterling, sulla quale è provvidenziale Hummels in scivolata nei pressi dell’area piccola. Il triplice fischio di Mekkelie chiude la prima frazione su un gradevole 0-0.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con la Germania di nuovo pericoloso. Al 47′ sul tiro di Havertz, Pickford è costretto agli straordinari con una provvidenziale deviazione sopra la traversa. Segue una lunga fase di equilibrio fino al 75′ quando Wembley esplode sulla deviazione da distanza ravvicinata di Sterling che non lascia scampo a Neuer per l’1-0 a favore dell’Inghilterra. Grande azione dei padroni di casa avviata da Kane e conclusa dall’attaccante del City unico marcatore nell’Europeo per Southgate.

Dopo il gol all’80’, Sterling fa vivere un altro brivido ai tifosi di Wembley quando con un retropassaggio errato serve Havertz che a sua volta lancia Muller solo davanti a Pickford. L’attaccante tedesco si invola ma conclude di poco fuori sprecando un’occasione favorevolissima.

E’ la pietra tombale sulle speranza tedesche. All’84’, altra azione avvolgente degli inglesi con Grealish che crossa in area per Kane. Indisturbato, l’attaccante del Tottenham si inarca e spinge di testa alle spalle di Neuer il pallone del raddoppio che scatena la festa a Wembley. Muller si dispera. Ai quarti ci va l’Inghilterra che ora attende la vincitrice di Svezia-Ucraina per conoscere l’avversario che affronterà sabato 3 luglio a Roma.

Finisce così ingloriosamente l’esperienza di Loew da CT della Germania. Dopo il Mondiale vinto nel 2014, la Germania è stata eliminata in semifinale a Euro 2016 dalla Francia, ai gironi al Mondiale di Russia 2018 con Svezia, Messica e Corea e ora agli ottavi di Euro 2020. Da luglio toccherà a Flick, pluricampione un anno fa con il Bayern Monaco, risollevare le sorti della nazionale teutonica.