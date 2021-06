Milan, consigli per gli acquisti: nuova trequarti da Svezia-Ucraina

Svezia-Ucraina ha messo in mostra due calciatori che farebbero comodo al Milan, Emil Forsberg e Andriy Yarmolenko. Difficile però un loro sbarco in Italia

Ieri sera tanti tifosi del Milan hanno assistito a Svezia-Ucraina per fare il tifo per Shevchenko. Il match, un po’ snobbato dalla critica, ha regalato parecchie emozioni, ed è stato deciso in pieno recupero da un gol di Artem Dovbyk.

Nelle due ore di gioco, però, a mettersi maggiormente in mostra sono stati Emil Forsberg e Andriy Yarmolenko, due calciatori non più giovanissimi che hanno, però, fatto, ancora una volta la differenza. Due calciatori, che alle giuste cifre, farebbero comodo anche al Milan, che ha bisogno di rafforzare la trequarti, con elementi di esperienza e capaci di saltare l’uomo, oltre che di andare in gol.

Europeo top

Emil Forsberg è un profilo che il mondo Milan conosce bene: l’esterno sinistro svedese, capace di giocare anche dietro la punta, è stato accostato al Diavolo qualche anno fa. Il giocatore, che compirà 30 anni il prossimo 23 ottobre, ha realizzato all’Europeo ben 4 gol, oltre a quello contro l’Ucraina (sfida in cui ha preso due legni), è andato a segno anche con Slovacchia e Polonia (2). Chissà che una chiamata di Ibrahimovic non lo spinga a cambiare aria e a sbarcare a Milano.

Come Sheva

Con la maglia dell’Ucraina, a fare la differenza, come detto, è stato ancora una volta Andriy Yarmolenko. Con il numero 7 sulle spalle e la fascia da capitano al braccio, è davvero impossibile passare inosservato: il calciatore del West Ham, ieri si è messo in mostra con uno splendido assist per il gol di Zinchenko. Nella fase a gironi aveva già realizzato due gol, contro la Macedonia (anche un assist) e l’Olanda.

Yarmolenko ha 31 anni ma come Forsberg, la capacità di saltare l’uomo e di segnare come pochi. Al Milan potrebbe giocare, sulla sinistra al posto di Castillejo. Sia ben chiaro, si tratta solo di idee di calciomercato, che difficilmente vedremo realizzare. L’età dei calciatori, con il costo del cartellino, non aiutano ma siamo certi che sarebbero due profili con le giuste caratteristiche.