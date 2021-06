Milan, rinnovo Kessie: nei prossimi giorni incontro con gli agenti

Il Milan è alle prese con il rinnovo di Franck Kessie. Nei prossimi giorni il club incontrerà gli agenti per discutere della questione

Oltre alle entrate e alle uscite, il Milan deve fare i conti con i rinnovi di contratto. I più urgenti sono quelli di Davide Calabria e Franck Kessie. Se per il primo la distanza è minima, con un accordo che potrebbe arrivare a breve, per il secondo c’è qualche complicanza in più. Ma Maldini e Massara, secondo le ultimi indiscrezioni, sono pronti a far sacrifici pur di sigillare la presenza dell’ivoriano in rossonero, ed evitare spiacevoli situazioni come quelle avvenute con Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma.

Il Milan non può permettersi di perdere altri giocatori a parametro zero, e soprattutto non Franck Kessie, pilastro indiscusso della squadra e del gioco dei rossoneri. C’è una volontà reciproca tra le parti: il Milan e il Presidente Franck Kessie vogliono entrambi questo fatidico rinnovo, resta da definire la somma dell’ingaggio stagione. Come ribadito più volte, Kessie percepisce attualmente uno stipendio netto di 2,2 milioni di euro, e Maldini e Massara si sono spinti ad offrire un adeguamento sino 4 milioni più bonus.

Cifra che, secondo alcune fonti, avrebbe infastidito l’entourage del giocatore, che riterrebbe l’ingaggio di 6 milioni di euro quello più giusto per il suo assistito.

Milan pronto ad alzare l’offerta per rinnovare Kessie

Come riporta il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, il Milan non vuole e non può lasciarsi sfuggire il rinnovo di contratto di Franck Kessie. L’ambiente rossonero, fatto di tifosi e critici sportivi, sta spingendo forte per stimolare la dirigenza allo sforzo economico. Non che ce ne sia di bisogno, dato che Maldini e Massara sono perfettamente consapevoli dell’importanza del giocatore.

Il quotidiano sportivo afferma, infatti, che la dirigenza rossonera si è mostrata ampiamente disponibile ad ascoltare le richieste economiche del giocatore e del suo entourage e ad andargli incontro. Il Milan potrebbe arrivare ad offrire una somma vicina ai 5-5,5 milioni di euro. Nei prossimi giorni, sottolinea il Corriere dello Sport, ci sarà un incontro tra le parti per provare a definire quella che è una situazione di assoluta necessità.