La “vendetta” del Milan: colpo dall’Inter!

Non solo Kessie. Tanti calciatori importanti vanno in scadenza nel 2022: anche il Milan presta attenzioni ai possibili svincolati. Idea Marcelo Brozovic dall’Inter

Sono giorni che su tutti i giornali sportivi e non si parla della situazione contrattuale di Franck Kessie. Il Milan, come scritto, farà di tutto per blindare il suo leader: tutti siamo coscienti del fatto che la trattativa non è semplice ma il problema rinnovi è una situazioni che accomuna un po’ tutte le squadre, soprattutto in Italia.

La Juventus, ad esempio, è alle prese con il contratto di Paulo Dybala, in scadenza nel 2022, come quello di Kessie e Marcelo Brozovic.

Leggi anche:

Idea Brozovic per il Milan

Proprio sul croato dell’Inter, vorremmo concentrare le nostre attenzioni. Il centrocampista, che il prossimo 16 novembre compirà 29 anni, ha dimostrato di essere una pedina fondamentale nello scacchiere nerazzurro. Il rinnovo di contratto, anche per via della situazione economica che i nerazzurri stanno vivendo, non appare per nulla semplice.

Non è da escludere, dunque, che il calciatore vada in scadenza il prossimo 30 giugno. Brozovic è pronto così a diventare un’occasione da cogliere al volo. Il Barcellona, oggi, è una delle big che sta monitorando la situazione ma il centrocampista classe 1992 potrebbe essere una grande opportunità anche per il Milan.

I croati, da sempre, hanno avuto un debole per i colori rossoneri. Tutto merito, certamente, di Zvonimir Boban, che ha lasciato un segno indelebile nella storia del calcio croato e milanista.

Tornando a Brozovic, il centrocampista potrebbe decidere di cambiare squadra ma non città, come fatto d’altronde da Hakan Calhanoglu qualche giorno fa. A dirgli come si sta bene in rossonero ci penserà il compagno di Nazionale, Ante Rebic, che al Milan ha trovato la sua dimensione ideale.