Thiago Silva: “Spero di poter fare come Maldini”

Il difensore brasiliano è determinato a eguagliare la carriera dell’ex difensore del Milan, suo grande idolo.

Il difensore del Chelsea e della Selecao Thiago Silva, ora impegnato con il Brasile in Copa America, ha parlato in conferenza stampa del suo futuro e dei suoi obiettivi. L’ex rossonero si è detto determinato a seguire le orme di una leggenda del Milan come Paolo Maldini: “Spero di poter fare la stessa cosa che ha fatto Paolo Maldini al Milan, giocando fino a 40-41 anni. I miei piani sarebbero questi. Mi sono preparato per riuscirci e ora, a 36 anni, continuo a giocare ad alti livelli”.

Thiago Silva ha poi aggiunto: “Tutto questo mi riempi d’orgoglio, ma d’ora in poi dovrò affrontare ogni stagione e torneo con grande attenzione perché il mio fisico non è più quello di due o tre anni fa”. Il brasiliano ha raggiunto per due anni di fila la finale di Champions League e lo scorso maggio è riuscito anche a trionfare con il club londinese.