Euro2020 – Italia-Belgio, le formazioni ufficiali: giocano Chiesa e Chiellini

Le formazioni ufficiali di Italia-Belgio, match valido per i quarti di finale degli Europei 2020.

Un quarto di finale assolutamente ostico per continuare a credere nel prestigioso obiettivo finale. L’Italia e il Belgio, entrambe tra le squadre favorite alla vittoria del torneo, si sfideranno alle ore 21.00 in un big match assolutamente da non perdere.

La favorita è sicuramente la formazione di Martinez, ma gli azzurri hanno dato prova del grande spirito di squadra e del bel gioco che sono assolutamente capaci di esprimere. C’è molta attesa per il fischio d’inizio.

Ma nel frattempo capiamo quali saranno le formazioni ufficiali che si incontreranno in campo. Roberto Mancini ha optato per due cambi rispetto alla precedente gara. Giocano Chiellini al posto di Acerbi e Chiesa al posto di Berardi.

Nel Belgio torna invece titolare il temibile De Bruyne. Assente Eden Hazard.

Di seguito le scelte ufficiali dei due CT:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All.: Mancini.

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; De Bruyne, Doku; Lukaku. All.: Martinez.