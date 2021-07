Ritiro Milan, si comincia giovedì: la lista dei convocati

Giovedì 8 luglio partirà la nuova stagione del Milan. Stefano Pioli ha già dato disposizioni e stilato la lista dei convocati.

La nuova stagione sportiva 2021-2022 è già alle porte. Mancano infatti solo sei giorni al riavvio dei lavori da parte del Milan. Il raduno della squadra a Milanello è fissato per giovedì 8 luglio e già spuntano le prime indicazioni sul debutto stagionale.

Come scrive Tuttosport, i calciatori e lo staff si presenteranno presso il centro sportivo di Carnago entro l’ora di pranzo, non prima delle visite mediche di rito. Già nel pomeriggio di giovedì andrà in scena il primissimo allenamento sul campo.

L’idea di Stefano Pioli è quella di farlo svolgere sul campo esterno di Milanello, così da dare la possibilità ai tifosi rossoneri di assistere a questa sgambata e dare anche il bentornato ai propri beniamini. Una sorta di unicum, perché il successivo programma prevede allenamenti ed amichevoli in famiglia tutti da disputarsi sui campi interni, lontano da occhi indiscreti.

Raduno Milan, out i calciatori convocati ad Europei e Olimpiadi

Oggi Tuttosport ha anche svelato la lista dei calciatori che Pioli ha convocato per il raduno e che dunque avrà a propria disposizione nelle prime settimane di ritiro, che si svolgerà come sempre totalmente a Milanello.

Non saranno presenti sicuramente coloro che sono impegnati ad Euro 2020 o che hanno partecipato anche solo alla fase a gironi della competizione. Out anche i due calciatori rossoneri che prenderanno parte ai Giochi Olimpici di Tokyo: Franck Kessie e Pierre Kalulu, rispettivamente chiamati da Costa d’Avorio e Francia.

Rispetteranno la chiamata dell’8 luglio i vari Ibrahimovic, Calabria e Bennacer. I tre calciatori però cominceranno la preparazione estiva con allenamenti individuali e fisioterapia, visti i recenti interventi chirurgici a cui si sono sottoposti.

Ecco infine la lista dei calciatori del Milan convocati e che saranno regolarmente sul campo già da giovedì prossimo: Tatarusanu, Plizzari, Romagnoli, Tomori, Conti, Caldara, Theo Hernandez, Gabbia, Pobega, Krunic, Maldini, Castillejo, Leao, Saelemaekers, Hauge, Colombo. Ovviamente si potranno aggregare il prima possibile anche i futuri nuovi innesti dal mercato estivo.